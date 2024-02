Juve, occhi su Daouda Traoré: chi è

La Juventus come ha fatto molto spesso negli ultimi mesi, si concentra anche e soprattutto sugli acquisti in prospettiva. E come riferisce Goal.com, in vista dell’estate, ha provato a bloccare con un’offerta Daouda Traoré di proprietà del Nizza: no secco dei francesi. Il centrocampista, classe 2006, piace a tante squadre. I bianconeri continueranno a monitorare questa traccia.Daouda Traorè, che compirà a luglio 18 anni, gioca attualmente nella seconda squadra del Nizza. Il talento francese è un centrocampista, alto 1.86, che ha già giocato nelle giovanili della nazionale francese.