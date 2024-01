Juventus-Pereyra: il ritorno è possibile?

Lasta valutando due profili esperti per il centrocampo, ma incontra ostacoli nelle trattative. La Fiorentina non sembra disposta ad aprire per Giacomo Bonaventura, mentre l'Udinese richiede un'offerta considerevole, tra i 3 e i 4 milioni di euro, per cedereLa ricerca di rinforzi nel reparto centrale continua a essere un obiettivo per la, ma i prezzi richiesti dai club proprietari rendono le trattative più complesse. Resta da vedere come si evolveranno le negoziazioni nei prossimi giorni.Secondo quanto riportato da GOAL, al momento non ci sono possibilità che il Tucumano possa tornare effettivamente a vestire la maglia della. E per una questione prettamente economica. Juventus e Udinese continuano a parlare di Samardzic , ma è un affare congelato per l'estate: quando la Juve tornerà ad avere disponibilità economica, allora potrà partecipare attivamente alla trattativa.