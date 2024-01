Pedro Felipe, la formula dell'operazione

Juve, dove giocherà Pedro Felipe



Il panorama difensivo dellasembra poter accogliere un nuovo volto, stando a quanto riportato da Goal. Il club bianconero sembra avere un occhio di riguardo per il giovane difensore classe 2004,, attualmente sotto contratto con il Palmeiras. L'interesse della Juventus nei confronti del talentuoso giocatore indica una prospettiva di rinforzo per il reparto difensivo. Il nome di Pedro Felipe, emergente nel calcio brasiliano, suscita curiosità tra i tifosi, mentre il club bianconero continua a valutare le opzioni per rafforzare la sua difesa in vista delle sfide future.Secondo quanto riporta Sky, Pedro Felipe arriverà alla Juventus con la formula del prestito con un'opzione per l'acquisto del giocatore a titolo definitivo. Opzione fissata intorno ai due milioni di euro. Operazione in chiusura.

Dopo il suo arrivo a Torino, Pedro Felipe si aggregherà alla Juventus Next Gen.





Chi é Pedro Felipe

Pedro Felipe é un centrale difensivo, classe 2004, di proprietà del Palmeiras. Grande fisicità, é alto 190 cm, ma oltre a questo garantisce un buon contributo in fase di costruzione. Con il Verdão, il giocatore ha vinto la Copa São Paulo de Futebol Júnior (2023), la Copa do Brasil U20 (2022); Campionato Paulista U20 (2023), Coppa CEE U19 (2022); Torneo ICGT (2023); Terborg Toernooi (2023). Pedro Felipe, che ha un contratto fino al 31/01/2026, ha giocato quattro partite per la Coppa di calcio Junior di San Paolo 2024. Con il Palmeiras, il difensore ha giocato 35 partite e ha realizzato un gol e due assist.

Il profilo