Juve, perché Henderson piace tanto ad Allegri

Ladialoga con gli agenti di Jordan. Anche da Goal arrivano conferme sull'indiscrezione lanciata da Sky nelle scorse ore, secondo cui il centrocampista inglese, in "fuga" dall'Arabia Saudita, sta appunto valutando anche la pista che porta a Torino , dove i bianconeri sono alla ricerca di una possibile occasione per rinforzare la mediana a gennaio, sempre con l'imperativo di non alterare gli equilibri della squadra. Nelle prossime ore è previsto un altro contatto tra le parti per approfondire ulteriormente la questione, in attesa di eventuali sviluppi.Il giocatore, ad ogni modo, si è proposto anche ad altre squadre in giro per l'Europa, cercando quella che potrebbe essere la soluzione migliore per lui. Per le sue caratteristiche e la sua grande esperienza Henderson piace molto a Massimiliano, che invece non era mai stato convinto fino in fondo di Kalvine Pierre-Emile. Il classe 1990, ex capitano del Liverpool con 431 partite in Premier League, 76 nelle coppe europee e 81 in Nazionale, sarebbe un rinforzo pronto per il centrocampo della Juve e toglierebbe un po' di pressione ai tanti giovani schierati di recente, che da lui avrebbero solo da imparare: tutti buoni motivi, questi, per provare ad affondare il colpo, anche solo per un prestito di sei mesi. Le prossime ore potrebbero già essere decisive.