Lasi prepara ad intraprendere negoziati significativi per estendere il contratto di Weston. Il centrocampista statunitense ha attirato l'attenzione per le sue prestazioni di alto livello, diventando una pedina fondamentale nel centrocampo bianconero. Il club riconosce il valore e il potenziale di crescita di McKennie e intende stabilire una base contrattuale solida per assicurarsi il suo contributo a lungo termine. L'avvio delle trattative evidenzia l'impegno della Juventus nel mantenere giocatori chiave per la squadra, consolidando così la sua forza competitiva e prospettive di successo nelle future sfide nazionali e internazionali.