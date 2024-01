Accordo trovato tra Juve e Palermo per il trasferimento di Filippo Ranocchia. Operazione a titolo definitivo sulla base di circa 3 milioni di euro, come riferisce Goal. Il club rosanero attende l'ok finale sia del giocatore che dell'Empoli visto che Ranocchia attualmente è in prestito in Toscana. Un operazione importante perché può permettere alla Juve di portare a termine l'acquisto di Tiago Djalò, sempre più vicino ai bianconeri. Il classe 2001 ha trovato poco spazio in stagione, poco più di 400 minuti in campo in 8 presenze.