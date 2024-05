Lapotrebbe aprire alla cessione del centrocampista americano Weston, qualora a Torino venissero recapitate offerte che soddisfano le richieste della Vecchia Signora. Per cedere il classe 1998 infatti la richiesta sarebbe di circa 25 milioni di euro. Stando a quanto riferisce Goal Weston McKennie avrebbe parecchie estimatrici in Premier League. Due di questa avrebbero già chiesto informazioni alla Juventus. Si tratterebbe di Aston Villa e Newcastle. Non cosi certa la permanenza a Torino di Weston nella prossima stagione. La Juventus monitora la situazione attentamente per il futuro del centrocampista.