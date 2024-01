Djalò-Juve, fissate le visite mediche

Dopo la cessione ufficiale di Filippo Ranocchia al Palermo, finalmente la Juve può accogliere Tiago Djalò. Il difensore del Lille si trasferisce a titolo definitivo per circa 3,5 milioni di euro più bonus. La Juve ha anticipato l'Inter che aveva bloccato il giocatore per giugno, quando si sarebbe liberato a parametro zero.L'arrivo di Djalò è slittato di qualche giorno ma ora è tutto pronto per il suo passaggio in bianconero. Come riporta Goal, sono state fissate le visite mediche ad inizio della prossima settimana. Pochi giorni e Djalò sarà un nuovo giocatore della Juve.