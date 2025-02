Goal di De Sciglio in Juve-Empoli, Marelli torna sull'episodio: 'Da un'immagine...'

Goal De Sciglio in Juve-Empoli: le parole di Marelli

L'ex arbitro, Luca Marelli, nel post partita è tornato a parlare del goal convalidato a De Sciglio contro la Juventus nonostante il compagno dell'ex bianconero, Cacace, fosse in fuorigioco davanti alla porta."Rimane un dubbio sulla posizione di Cacace perché il portiere deve avere la visuale libera e da un immagine sembra che lui la vedesse, quindi dal mio punto di vista è corretta la decisione dell’arbitro in quanto il portiere ha visto il pallone", l'opinione di Marelli, secondo cui quindi è stato giusto non far andare l'arbitro al monitor per un possibile cambio di decisione e l'annullamento del goal.