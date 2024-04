Bremer e la clausola rescissoria: l'idea del Manchester United



Le intenzioni del Manchester United



La cifra per il Torino

Da un po' di anni a questa parte,sta facendo parlare di sé per le prestazioni capaci di attirare le attenzioni di prestigiosi club esteri: prima cole ora con la, il brasiliano si è guadagnato apprezzamenti provenienti da diverse latitudini. Ne scrive Goal.com.Quello del, però, può essere considerato come qualcosa di maggiormente concreto, ai confini con un vero e proprio interesse pronto a sfociare in un tentativo di acquisto qualora si riuscissero a incastrare tutte le tessere del puzzle.Una di queste tessere è sicuramente la clausola rescissoria presente nel contratto che lega Bremer alla Juventus fino al 30 giugno 2028: una scadenza piuttosto lunga, ma che non può comunque mettere al riparo i tifosi bianconeri da una cattiva sorpresa.Dalle parti di 'Old Trafford',è considerato ila cui affidare le chiavi del reparto difensivo, troppo spesso andato in sofferenza in una stagione che ha visto il portiere Onana subire qualcosa 67 reti in tutte le competizioni.Ratcliffe ha già mostrato il suo spirito combattivo, annunciando di voler "buttare giù dal trespolo" tutti gli avversari del Manchester United. Chi si aspetta spese folli rimarrà però deluso: il nuovo socio di minoranza ha già fatto sapere che "spendere in maniera generosa non è la soluzione" a tutti i mali, soprattutto dopo aver visto così tanti flop passati dalle parti di 'Old Trafford' e strapagati in precedenza.A fare da contesto a questo interesse delper, vi è la clausola rescissoria che i 'Red Devils' potrebbero però esercitare soltanto a partire dal 2025, attestante a una cifra variabile tra iDa non dimenticare anche che il 10% della cifra dell'eventuale cessione di Bremer sarebbe da destinare nelle casse del, suo vecchio club con cui la Juventus aveva raggiunto un accordo nell'estate del 2022, quando il brasiliano venne soffiato con un blitz ai rivali dell'Inter.