Chi è Boteli

Quanti gol ha fatto Boteli?

Laintensifica i suoi sforzi per acquisire Winsley, con nuovi contatti nelle ultime ore. A riportarlo èdi Goal.com.Si tratta di un giovanissimo attaccante, appena 17 anni, ma già dotato di una fisicità sviluppata e in grado di fare la differenza anche con avversari più grandi. Attualmente, il talento svizzero di origini congolesi gioca stabilmente con l'U19 delin Germania, dimostrandosi non solo all'altezza, ma anche come capocannoniere della competizione.Con 17 reti in soli 16 incontri, Boteli ha attirato l'attenzione del mercato calcistico, con la Juventus che segue attentamente le sue prestazioni, valutando la possibilità di aggiungere il promettente centravanti alla propria rosa.