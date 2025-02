Goal annullato al Genoa contro l'Inter: il motivo

Getty Images

supera il1-0 grazie alla rete decisiva die conquista tre punti fondamentali per la corsa Scudetto. Il match si è concluso con un finale infuocato, caratterizzato da un episodio discusso nei minuti di recupero.Al 95’, l’attaccante del Genoa, Caleb, si è reso protagonista di un intervento scomposto ai danni del portiere nerazzurro Martinez. In uscita alta, il numero uno dell’Inter è stato travolto dall’attaccante rossoblù in un contatto netto e duro, che non ha lasciato dubbi all’arbitro. L’intervento ha portato all’assegnazione di un cartellino giallo per Ekuban, che ha immediatamente chiesto scusa all’estremo difensore avversario.

Pochi istanti prima, il Genoa sembrava aver trovato il gol del pareggio, ma la rete è stata annullata proprio per il fallo su Martinez. Il fischio arbitrale ha spento le speranze della squadra di Vieira e ha sancito la fine del match con il successo dell’Inter.Con questa vittoria, i nerazzurri consolidano il primo posto in classifica in attesa del risultato del Napoli.