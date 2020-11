Sono loro i vincitori, Robert Lewandowski e Pernille Harder trionfano nell’edizione 2020 di Goal 50, premio annuale che elegge i 50 migliori giocatori di sesso maschile e femminile nel mondo. Una stagione memorabile dell’attaccante del Bayern Monaco coronata dalla vittoria della Champions League, che gli ha permesso di battere la concorrenza di De Bruyne e Messi. La Harder, invece, porta in alto i colori del Chelsea, dopo aver resistito al testa a testa con l’attaccante dell’Arsenal Miedema. Lucy Bronze completa il podio con i suoi titoli con il Lione.



LA JUVE – E la Juventus? Tra i bianconeri spicca naturalmente Cristiano Ronaldo, che grazie alla sua fantastica stagione all’ombra della Mole da 37 gol annuali si è piazzato al quinto posto, preceduto da Neymar. Fuori dalla top 5 Mbappé. La Juve spicca anche per vantare due giocatori sottoposti al voto di Goal, ovvero Ronaldo e Dybala, al pari di Real Madrid e Borussia Dortmund (rispettivamente con Benzema-Sergio Ramos e Haaland-Sancho), ma soprattutto per avere tra le file Cristiana Girelli, icona della Juve Women e del calcio femminile nel nostro Paese, unica italiana in classifica.