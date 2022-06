Chantal Dodie, madre di Gnonto, ha parlato così a Tuttosport: "Sabato sera eravamo a Bologna, ma non potevamo credere ai nostri occhi: nostro figlio con la maglia azzurra è un sogno che si avvera. Io non pensavo che avrebbe giocato, ma mio marito sì. Così ci siamo diretti verso il Dall’Ara e alla fine Willy è entrato: ci sarebbe bastato anche un solo minuto per riempirci il cuore, ma lui ha fatto ancora di più. Il futuro? Ora decideremo dove andrà: sicuramente si farà coinvolgere da un progetto importante, in modo tale che possa giocare con continuità. Lui vuole una cosa più di tutte: essere titolare dell’Italia che andrà al Mondiale 2026".