Le parole di Gnonto alla Rai:



"Una settimana strana, emozionante. Il mister mi ha dato un'occasione, penso di averla sfruttata al massimo, ho fatto una buona partita e sono contento. Tutto va molto veloce, mi godo il momento, ogni allenamento, essere qua è un privilegio, io sfrutto le mie occasioni. Dedica? Ai miei genitori devo tutto, da quando sono piccolo hanno fatto tantissimi sacrifici e spero siano soddisfatti e orgogliosi di me. Sì mi piaceva il latino, ho fatto 2-3 anni di Classico e mi piaceva molto. L'assist? Sapevo che l'esterno era già ammonito, ho pensato solo ad andare nell'uno contro uno e scartarlo, poi quella palla così è la più difficile per i difensori. Bisogna prendere dei rischi, gli attaccanti devono fare la differenza e oggi ci sono riuscito. A questa età bisogna giocare, io ho preso un rischio, all'Inter ero a casa mia, però ad un certo punto bisogna rischiare e prendere decisioni difficili. Sterling un modello? Sì, è duttile e determinante, è quello che provo a fare io, posso giocare in tutte le posizioni d'attacco. Foto con Messi? Ci ho provato ma niente".