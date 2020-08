Problemi per l’arrivo di McKennie a Torino. È ancora in aeroporto perché nessuno l’ha riconosciuto #28agosto #McKennie #ULTIMORA #Calciomercato — Gene Gnocchi (@GnocchiGene) August 28, 2020

Una battuta al giorno, sul calcio soprattutto. Gene Gnocchi stavolta prende di mira la Juve e il suo nuovo acquisto, Wiston McKennie. "Problemi per l’arrivo di McKennie a Torino - scrive Gnocchi sul suo profilo Twitter -. È ancora in aeroporto perché nessuno l’ha riconosciuto". Come sempre una battuta per sdrammatizzare un mondo che spesso si prende troppo sul serio. La speranza dei tifosi della Juve è che tra qualche mese proprio tutti possano riconoscere McKennie che oggi compie 22 anni e vive il suo primo giorno da juventino.