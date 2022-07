Indizio premonitore o semplice défaillance? Serge Gnabry ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui indossa un cappellino della Juve. E quest’immagine, unita alle difficoltà per il suo rinnovo con il Bayern, sta già facendo sognare i tifosi bianconeri.



Gnabry ha un accordo con i tedeschi fino al 2023 ma la sua posizione è tutt’altro che chiara, tanto che nelle ultime settimane sono circolate alcune voci che lo vedevano diretto verso altri lidi. E alcune di esse lo spingevano anche verso la Juventus. A 26 anni, dopo 4 stagioni in Baviera, Gnabry sembrerebbe intenzionato a cambiare aria.