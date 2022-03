Continua a far sperare in un futuro roseo la linea verde dei giocatori bianconeri, protagonisti di prestazioni d'autore con le rispettive Nazionali. Oltre al baby Fagioli che incanta praticamente dall'inizio della stagione, anche altri due baby juventini hanno illuminato la scena con la maglia Azzurra, trovando entrambi la via del gol. Qualche istante fa infatti, il difensore attualmente in prestito al Genoa Nicolò Rovella è andato a segno nella gara dell'Under 21 contro la Bosia, con il risultato che è ancora fermo sull'1-0. La stessa sorte è toccata a Fabio Miretti, nella sfida vinta per 0-2 contro il Belgio, grazie ai gol proprio del bianconero e di Casadei in chiusura di primo tempo.