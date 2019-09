Your browser does not support iframes.

Gloria Cirimbelli ha quasi 60mila followers su Instagram e una passione sfrenata per la Juventus. Assieme alla sorella Anna, non c'è occasione in cui le due Cirimbelli non mostrino la loro passione sportiva. Che sia al mare o allo stadio, con la J sempre accanto, Gloria mette in mostra anche tutta la sua incantevole bellezza: una qualità che la rilancia nell'Olimpo delle super tifose bianconere.



