Cristiano, attraverso i social, ringrazia per la vittoria ai Globe Soccer Award: "Non potrei essere più felice per il premio di questa sera! Sono quasi al mio ventesimo anno di carriera calcistica, il Globe Soccer Player of the Century è un riconoscimento che prendo con tanta gioia e orgoglio. Una volta ancora, gran serata di gala a Dubai in un posto meraviglioso come il Burj Khalifa. Congratulazioni a Robert Lewandowski per il premio di Giocatore dell'Anno, ad Hans Flick come Miglior Allenatore dell'Anno e Pep Guardiola come Miglior tecnico del Secolo. Poi Casillas e Piqué per i loro premi alla Carriera. Per ultimo, ma non ultimo, congratulazioni al mio amico Jorge Mendes per il premio di Agente del Secolo. Infine, devo ringraziare ancora la Royal Family di Dubai per il rispetto, l'amicizia, l'ospitalità che ricevo sempre nella meravigliosa Dubai. A tutti i fan che hanno votato per me in tutto il mondo, oltre 21 milioni".