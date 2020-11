La Juve fa incetta di nominations per i Globe Soccer Award. A partire dalle nominations per il club del secolo: con la Juventus, ci sono l'Al-Ahly, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Liverpool, lo United, il Psg e il Real Madrid.



Nelle nominations per il calciatore del secolo c'è anche Andrea Pirlo. Tra gli italiani, gli juventini Ronaldo e e Buffon, poi Totti e Cannavaro. Juve nominata anche per il 'club dell'anno', così come Ronaldo giocherà il premio per il giocatore dell'anno con Ciro Immobile, Lewandowski e Messi.