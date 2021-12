Oggi il premio Globe Soccer Awards, che sarà assegnato il 27 dicembre a Dubai, ha conosciuto i suoi finalisti, divisi per categorie. Oltre a un giocatore che ora non è più alla Juventus, ossia Cristiano Ronaldo candidato come giocatore dell'anno, la Juve conta due candidati (su 6 totali) nella categoria miglior difensore:L'Italia è rappresentata anche da Donnarumma tra i portieri, da Ausilio tra i direttori sportivi, da Pastorello tra i procuratori, dal c.t. Mancini tra gli allenatori, e dalla stessa Nazionale italiana.