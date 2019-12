Cristiano Ronaldo è il grande favorito per la vittoria del miglior giocatore ai Globe Soccer Awards. L'attaccante della Juventus è candidato, ovviamente, assieme a Leo Messi. CR7 ha già vinto il premio per cinque volte in carriera, l'attaccante del Barcellona solo una. QUI tutte le nomination Segui la premiazione in diretta su Ilbianconero.comIl marocchino Abderrazak Hamdallah vince il premio come miglior calciatore arabo dell'anno.Andrea Berta, direttore sportivo dell'Atletico Madrid vince il premio come miglior DSIl primo ad essere premiato è il miglior arbitro dell'anno, assegnato a ​Stephanie Frappart che ha diretto la Supercoppa europea tra Chelsea e Liverpool.