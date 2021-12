La Juventus può annoverare con orgoglio Leonardo Bonucci come Difensore dell'anno 2021 ai Globe Soccer Awards assegnati oggi a Dubai. Ma tra i premiati figura anche un personaggio che non è legato a una squadra nello specifico, bensì a singoli giocatori: parliamo di, recentemente diventato procuratore di Arthur e Bernardeschi, e premiato come agente dell'anno. L'assistito più prestigioso di Pastorello è Romelu Lukaku, passato dall'Inter al Chelsea per 115 milioni di euro quest'estate. Riuscirà a sistemare la situazione di mercato dei due sopracitati juventini?