DaIn campo il 2024 della Juventus è iniziato nel migliore dei modi, con quattro vittorie in altrettante partite e il record di reti (15) segnate in questo inizio di anno – nessuna squadra in Europa ne ha messe a segno tante quante i bianconeri –.Anche fuori dal rettangolo verde, però, non sono mancate le soddisfazioni. Ai Globe Soccer Awards di Dubai – l'appuntamento che premia le eccellenze del mondo del calcio – il nostro Football Director, Cristiano Giuntoli, ha vinto il premio "Best Sporting Director of the Year - Miglior Direttore Sportivo dell'anno" in riferimento al 2023 per lo Scudetto conquistato con il Napoli e per l'ottimo lavoro portato avanti in questi primi sei mesi alla Juventus.LE PAROLE DI GIUNTOLI«Essere qui, ai Globe Soccer Awards, mi rende orgoglioso. Dico, però, anche che non è mai giusto parlare di "io", ma di "noi" perchè se sono qui oggi è grazie all'ottimo lavoro di squadra che è stato fatto. Il 2023 è stato un anno estremamente positivo, particolare per me perchè diviso in due. Nella scorsa annata sportiva è stata fatta un'impresa con il Napoli vincendo lo Scudetto, mentre la stagione 2023/2024 è coincisa con l'inizio di una nuova avventura con la Juventus. Come ho detto, però, se sono in lizza per questo premio devo ringraziare tutti i collaboratori, gli allenatori e i giocatori con i quali ho lavorato in questi anni a Napoli e quelli con cui ho iniziato a lavorare alla Juventus. A Torino sono stato accolto benissimo da un gruppo di lavoro straordinario e in questa prima parte di stagione stiamo e stanno facendo un grandissimo lavoro. Stiamo puntando molto sui giovani che si stanno comportando molto bene e dobbiamo soltanto continuare così. In bianconero ho trovato un gruppo molto ambizioso che ha ben chiaro il nostro obiettivo: tornare a giocare la Champions League la prossima stagione. Questo deve essere il nostro focus perchè un palcoscenico importante come quello europeo ci permetterebbe di valorizzare i tanti giovani calciatori che si stanno mettendo in mostra».