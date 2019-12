Sara Gama, Miralem Pjanic e -ovviamente- Cristiano Ronaldo. A Dubai c'è una buona rappresentanza bianconera: si consegnano i Globe Soccer Awards. Il riconoscimento è arrivato all'edizione numero 11, e da quest'anno premia ben sette categorie. Quando? Appuntamento domenica 29 dicembre, ore 17.30 in Italia (sarà trasmesso su Sky Sport Collection). L'elenco è guidato chiaramente da CR7, l'attaccante della Juve è a caccia del quarto titolo di fila di miglior giocatore (il sesto in carriera). Oltre alla rappresentanza juventina, saranno presenti personaggi come Giggs, Lukaku, van der Sar, Deschamps, Inzaghi, Collina.