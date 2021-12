La 13esima edizione dei Globe Soccer Awards parla italiano, tanto italiano. A partire dal fatto che gli Azzurri sono stati premiati come miglior Nazionale del 2021, e che la Serie A come campionato ha ricevuto il premio all'Innovazione.



Gigio Donnarumma ha invece ricevuto il Portiere dell'anno, mentre Federico Pastorello, procuratore tra gli altri di Arthur e Bernardeschi, è stato premiato come Agente dell'anno.



E poi c'è la Juventus di mezzo: Leonardo Bonucci ha vinto il premio di Difensore dell'anno! E seppur attualmente sia al Manchester United, c'è un pezzetto di Juve nel premio a Cristiano Ronaldo come miglior marcatore all-time (a voler essere precisi, CR7 è il bomber maggiore tra i giocatori ancora in attività: il primato di tutti i tempi di Josef Bican è invece distante 3 reti, 805 contro le 802 finora segnate dal fuoriclasse portoghese).

Ma questi sono solo metà dei 12 premi appena assegnati a Dubai. Questi i restanti:

Chelsea - Squadra maschile dell'anno

Barcellona - Squadra femminile dell'anno

Alexia Putellas - Giocatrice dell'anno

Txiki Begiristain (Manchester City) - Direttore sportivo dell'anno

Mossad Aldossary (MSDOSSARY7) - Giocatore ESports dell'anno

ZED (Egitto) - Miglior academy giovanile africana