C’è anche tanta Juventus nei candidati ai Globe Soccer Awards. Infatti, nelle nomine per il miglior allenatore tra il 2001-2020 compare anche quello di Marcello Lippi, ex tecnico bianconero e CT della Nazionale campione del Mondo nel 2006. Assieme a lui, tanti profili illustri come Ferguson, Low, Guardiola, Mourinho, Scolari, Del Bosque, Ancelotti, Zidane e Deschamps, gli ultimi due con un passato nella Vecchia Signora.