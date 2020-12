L'evento del Globe Soccer Adwards a Duba, minuto per minuto:



16.43 – Il Real Madrid viene premiato come club del secolo.



16.40 - Il Bayern Monaco è la squadra dell'anno, Robert Lewandowski ritira il premio.



16.37 - Gli egiziani dell’Al-Ahly sono la squadra egiziana del secolo.



16.31 - L'agente, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo Jorge Mendes è stato votato come miglior agente del secolo: è la decima volta che vince il Globe Soccer Adward.



16.28 - Pep Guardiola del Manchester City è stato premiato come miglior allenatore del secolo.



16.21 - Hans-Dieter Flick del Bayern Monaco è l'allenatore dell'anno.



16.09 - Ancora CR7, sul Portogallo: "Sì, possiamo vincere l'Europeo. Abbiamo una buona squadra, giovani che stanno crescendo e un grande allenatore. Spagna, Francia e Germania sono le favorite, ma noi siamo lì per farci rispettare, non vedo l'ora di scendere in campo".



16.05 - Cristiano Ronaldo: "Essere qui con campioni come Casillas, Lewandowski e Piqué è bellissimo. Iker è un esempio per tutti, quando ha avuto il suo problema ha fatto capire a tutti che bisogna apprezzare quello che abbiamo. Io ho 36 anni ma mi piace ancora tanto giocare a calcio, amo la mia vita e la mia famiglia. Anche quando torno alle 2 di mattina faccio un messaggio alla Spa per recuperare".