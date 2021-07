L'ormai ex calciatrice delle Juventus Women, che dalla prossima stagione vestirà la maglia della Roma, ha scritto una lettera d'addio sul proprio profilo Instagram al club bianconero.Queste le sue parole:"CIAO JUVENTUS.Le nostre strade si dividono e vorrei trovare le giuste parole per salutarti definitivamente. Mi hai accolto che ero una bambina, 18 anni appena compiuti e per la prima volta fuori casa… mi lasci andare ora che sono una piccola donna, un po’ più cresciuta e con un po’ più di esperienza alle spalle.Ti voglio ringraziare. Grazie per questi 4 anni: i primi due vissuti a pieno cercando di fare del mio meglio e di crescere giorno dopo giorno; i restanti due nelle rispettive società, Verona e Empoli, che mi hanno dato la possibilità di giocare con continuità e di farmi sentire protagonista del loro progetto.Finisce qui il mio percorso con te. Nulla potrà togliere dalla mia testa e dal mio cuore ogni singolo istante. Dalla mia prima rete a Bergamo fino ai primi due tricolori. Abbiamo scritto una bella pagina insieme. Infine ci tengo a ringraziare con il cuore i tifosi bianconeri per avermi fatto sentire, anche a km di distanza, sempre parte di questa grande famiglia… porterò ogni singolo messaggio di affetto con me. Ora si apre un nuovo capitolo della mia vita e non vedo l’ora di cominciare".