Benedetta Glionna, attaccante di proprietà della Juventus Women ma in prestito al Verona parla a Sky Sport: "E' uno dei campionati più combattuti di sempre. Il calcio femminile sta crescendo, il campionato è competitivo e ogni partita è a sé. Ho scelto Verona perché è una bella società, penso che sia un ambiente buono per crescere soprattutto per noi giovani. Bonansea? Ho avuto la fortuna di giocarci per due anni, l'ammiro molto per le sue caratteristiche, mi piace molto per come gioca. In campo maschile il modello è Cavani".