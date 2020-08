Compagni in nazionale, avversari in Serie A la prossima stagione. Il nuovo difensore del Benevento Kamil Glik ha parlato del possibile trasferimento del connazionale Arek Milik alla Juventus: "Non ci ho parlato - ha detto Glik a Sky Sport - ma se ne discute da settimane. E' un attaccante importante che ha fatto bene sia in Italia che con la Polonia, è un giocatore giovane che ha ancora tanti anni davanti a sé. Le cifre dicono che prenderebbero un grande centravanti, vedremo".