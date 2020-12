Nella 12a giornata di campionato in cui la Juventus affronterà l'Atalanta domani alle 18.30, ci sarà anche la sfida tra Lazio e Benevento dove Simone Inzaghi affronterà il fratello Pippo. Per l'occasione, a Sky Sport sono intervenuti i gemelli Zenoni, Damiano e Cristian, ex juventino dal 2001 al 2003. Nel corso dell'intervista Cristian ha raccontato le sfide col fratello: "Quando era alla Juve a Damiano gli andava male...", "per forza - replica l'altro - la Juve giocava per vincere lo scudetto e io per non retrocedere". Poi i due svelano: "Mamma juventina e padre interista, ma i genitori non tifavano, ce la dovevamo vedere noi in campo".