Lo ha riportato l'edizione odierna di Libero. Gli ultras di diverse squadre italiane, tra cui anche quelli al seguito della Juventus, hanno firmato una petizione con cui chiedono di sospendere i campionati. Un appello andato oltre i confini nazionali, quindi arrivato a tutte le federazioni e leghe calcistiche d'Europa. In totale sono oltre 350 tifoserie organizzate ad aver organizzato la protesta, partita da Atalanta, Brescia, Bologna, Genoa, Juve, Napoli, Samp, Spal, Udinese. A questi si sono aggiunti poi i supporters di Torino e Inter. Finché non ci sarà spazio per la loro voce, nella loro idea il calcio può anche fermarsi...