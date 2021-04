1









Diversi gruppi ultras europei - tra cui ​Bad Gones de Lyon e il Collective Ultras Paris (CUP), insieme a collettivi legati ad Arsenal, Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid, come riporta RMC Sport - hanno scritto ad Andrea Agnelli, presidente dell'ECA, per denunciare le criticità del cambio di format per quel che riguarda la Champions League. Questo quanto hanno scritto: "Il tuo piano di ristrutturazione della Champions League, basato sull'aumento del numero di partite, l'introduzione di una qualificazione basata sui risultati passati e l'appropriazione dei diritti commerciali della competizione, minaccia l'integrità di 'tutto il nostro sport". L'accusa è quella di voler "Allargare il divario tra i ricchi e il resto, distruggere i calendari nazionali e pretendere che i tifosi sacrifichino sempre più tempo e denaro per seguire il loro club. La lobby dei club sta cercando di "trovare nuovi modi per dissanguarci. Ma non abbiamo il tempo né i soldi per investire nelle tue fantasie o finanziare la tua avidità illimitata".