Risalgono al tardo pomeriggio di oggi, tra le 17.30 e 18.00, gli ultimissimi momenti di Matthijsalla. Dopo aver trascorso circa un'ora all'interno del centro sportivo della Continassa con gli (ex) compagni e i membri dello staff, il difensore olandese si è intrattenuto per qualche istante con i tifosi per le ultime foto e gli autografi prima della partenza in direzione di Caselle con Rafaelae la fidanzata. Il classe 1999, pronto a iniziare una nuova avventura al, è apparso tranquillo e sorridente, tanto che appunto non si è sottratto alle numerose richieste dei tifosi bianconeri - bambini, ragazzi e adulti - che lo hanno voluto salutare ancora una volta, ringraziandolo e augurandogli "in bocca al lupo" per il futuro. Di seguito il nostro video.