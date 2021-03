1









La Juventus si è messa sulle tracce del nuovo potenziale crac del calcio portoghese: si tratta di Joelson Fernandes, ha 18 anni e gioca nello Sporting Lisbona. Un gioiellino ancora un po' grezzo, ma che se sfregato bene può brillare per i prossimi quindici anni. La Gazzetta dello Sport rivela che gli osservatori bianconeri sono stati più di una volta in Portogallo per visionarlo e studiarlo da vicino, anche se la concorrenza è forte e piace altri club europei.