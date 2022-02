7









Il colpo Dusan Vlahovic, ma non solo. La Juve vuole costruire il suo futuro sui giovani, anche e soprattutto su quelli italiani. Ecco perché dopo aver messo nel mirino Cambiaso del Genoa - contatti sempre più costanti alla ricerca di una intesa definitiva per cercare di bruciare la concorrenza - il direttore Federico Cherubini sta valutando con grande attenzione anche il profilo di Giacomo Raspadori per l’attacco. Come riporta calciomercato.com, il suo nome è uno di quelli che può valere un pezzo di futuro, specialmente visto che Morata è tutt'altro che sicuro del riscatto. A gennaio è stato davvero vicino al ritorno nella Liga con la maglia del Barcellona, ma l'affare è sfumato per via della ferma opposizione dell’Atletico Madrid. Così il nome di Raspadori è da tenere in grande considerazione: piace ad Allegri e i rapporti con Carnevali restano ottimi. Certamente la valutazione che il Sassuolo farà a fine stagione sarà lo snodo cruciale per la trattativa.