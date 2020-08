A volte pensi di lanciare un messaggio positivo e propositivo, ma finisci per ottenere l'effetto contrario. Oggi è toccato a Sami Khedira, che stamattina ha scritto un lungo post su Instagram per dichiarare fedeltà alla Juventus e promettere di contribuire ai successi bianconeri anche la prossima stagione. Diversi tifosi però hanno commentato in maniera non proprio delicata, arrabbiati per la mancata rescissione di contratto: Khedira infatti ha un contratto piuttosto oneroso fino al 2021 e per il bilancio societario non sarebbe male liberarsi dello stipendio di un giocatore rimasto a lungo lontano dai campi negli ultimi due anni. Gli juventini lo sanno e non hanno letto di buon grado le parole del centrocampista tedesco. Tanto che lui ha deciso di disabilitare i commenti sotto il post.