di Mattia Pintus

Una giornata di fuoco, alla faccia del Derby d'Italia. Juventus e Inter avrebbero dovuto dare il via ad uno spettacolo pirotecnico, con la Lazio e lo Scudetto sullo sfondo, che però non è andato in scena. Così, sono partite le proteste, inevitabili in un momento di confusione. Alcune però, si trovano strette nella morsa dell'ambiguità, come quelle dei tifosi interisti che, questa mattina, hanno manifestato di fronte agli uffici della Lega Calcio. Infatti, ci sono alcune incongruenze, specialmente quando i tifosi che protestano sono gli stessi che hanno, all'interno del consiglio federale, il proprio amministratore delegato. Ed ecco che, la protesta verso il Palazzo, nella sua espressione più fisica possibile, dei tifosi dell'Inter sembra quasi ritorcersi contro.



Già, perché l'Inter protesta contro se stessa. No, nessuna intenzione di sottintendere chissà quale gioco di potere, il complottismo non è appropriato in questo momento storico. Però, confrontando anche il rapporto teso tra Giuseppe Marotta (il consigliere federale, se non si fosse capito) e Paolo Dal Pino, presidente della Lega Calcio, ne esce fuori un ritratto poco rassicurante, della formazione che in questi giorni sta prendendo le decisioni più scottanti. Ne risulta, senza dubbio, che c'è una spaccatura evidente, che non è tanto quella dei tifosi che protestano verso un'istituzione, quanto il fatto che l'Inter - come anche la Lazio - parte dalla posizione privilegiata di essere "dentro" la stanza del comando.



Perciò, risulta tanto inopportuno il vittimismo, quanto i toni che sono stati usati. Alla conference call che oggi, di fatto, non ha deciso nulla, chissà in quale clima si sono trovati uno di fronte all'altro, Marotta e Dal Pino. E senza una riflessione superpartes, come si può pensare di prendere una decisione che sia, a sua volta, obiettiva?