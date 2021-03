7









Le riflessioni sono ancora in corso d’opera e prenderanno spazio nel tempo. Pirlo, Agnelli, la dirigenza, Ronaldo, la squadra: sono tanti i punti di vista da cui analizzare il trambusto generato dall’eliminazione della Champions League per mano del Porto. In estate si era aperta una nuova era, adesso ampiamente conclamata e il banco di prova sarà capire come sviluppare al meglio questo nuovo ciclo. Nel frattempo, c’è un dato che pone l’attenzione su come siano state gestite le risorse economiche dalla stagione 2016/17 fino a quella attuale.



DIFFERENZA NEI MONTE INGAGGI - Perchè l’anno 2016/17? Perché risale all’ultima finale di Champions League disputata dalla Juventus, persa a Cardiff contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. L’impresa era stata sfiorata con una squadra che vantava un monte ingaggi pari a 71,55 milioni di euro, in cui i fiori all’occhiello erano i vari Higuain, Pjanic e Khedira, che hanno chiuso il loro ciclo bianconero da pochi mesi. Da quel momento la Vecchia Signora ha avviato un progetto che potesse riportare a Torino la coppa dalle grandi orecchie, versando 115 milioni di euro nell’estate del 2018 per l’asso portoghese. Gli investimenti hanno portato ad un incremento sostanziale degli stipendi, il cui totale si assesta a 122 milioni per la stagione in corso. Tolto l’ingaggio monstre di Ronaldo (31 milioni di euro), ne rimangono comunque 91, per una formazione che, per molteplici motivi, è uscita agli ottavi di finale. Ben 19,45 milioni in più, 50,45 contando il numero 7 bianconero. Le risorse economiche per vincere c’erano nel 2016/17 e ci sono tutt’ora. La loro gestione, però, non è stata azzeccata, colpevole di qualche azzardo di troppo con giocatori pagati annualmente a caro prezzo, poco incisivi sul campo.



Juventus 2020/21



Ronaldo 31

De Ligt 8

Dybala 7,3

Rabiot 7

Ramsey 7

Bonucci 6,5

Szczesny 6,5

Alex Sandro 6

Arthur 5

Chiesa 5

Cuadrado 5

Morata 5

Bernardeschi 4

Danilo 4

Chiellini 3,5

Bentancur 2,5

Kulusevski 2,5

McKennie 2,5

Demiral 1,8

Buffon 1,5

Pinsoglio 0,3

Frabotta 0,1 TOTALE 122



Juventus 2016/17



Higuain 7,5

Pjanic 4,5

Khedira 4

Buffon 4

Bonucci 3,5

Marchisio 3,5

D. Alves 3,5

Mandzukic 3,5

Chiellini 3,5

Dybala 3

Hernanes 3

Cuadrado 3

Alex Sandro 2,8

Benatia 2,8

Lichtsteiner 2,8

Barzagli 2,5

Evra 2,5

Neto 2

Pjaca 1,8

De Ceglie 1,7

Asamoah 1,6

Sturaro 1,5

Lemina 1,2

Rugani 1

Mattiello 0,4

Audero 0,25

Mandragora 0,2



TOTALE 71,55