Gli infortuni di Douglas Luiz prima di arrivare alla Juventus

sta vivendo una prima parte di stagione allamolto complicata tra errori e i problemi fisici che stanno condizionando il suo rendimento e la possibilità di mettersi in mostra. Il centrocampista è rientrato qualche partita fa dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori a lungo. Douglas va gestito con molta attenzione e per questo salterà la sfida di Coppa Italia con il Cagliari per evitare ricadute dopo aver sentito un leggero fastidio.Douglas Luiz fino ad ora ha saltato 11 partite in stagione. Quasi la metà di quelle complessive giocate dalla Juventus. La differenza con le stagioni passate è abissale. Nelle ultime due stagioni all'Aston Villa infatti il brasiliano non ha salato neanche una partita per infortunio. L'ultimo infortunio risale al 2021/2022, quando rimase fuori per un mese a causa di un problema muscolare.