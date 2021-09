Dopo il ko dei bianconeri contro il Napoli, ecco l'intervento di chi la Juve l'ha vissuta e conosciuta da vicino. Il verdetto è semplice:Alessio, ex centrocampista della Juventus, parla alla Gazzetta dello Sport: "Cosa mi colpisce? I tanti problemi. La condizione fisica e mentale, il fatto che la Juve viene sempre rimontata e paga errori individuali. Sono gli stessi visti con il Porto… e quelli di Kean e Szczesny sono grossi.".E anche Michelangelo, ex portiere della Juventus, è intervenuto nel merito: "Però non sono preoccupato, perché la stagione è ancora lunga e Allegri è abituato a fare lunghi filotti. Bisogna lavorare molto sulla testa dei giocatori: in questo momento ci vuole tranquillità, abbattersi è controproducente".