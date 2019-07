In attesa che la rosa alla Continassa si completi, con l'arrivo, su tutti, di Cristiano Ronaldo, Maurizio Sarri sta facendo le prime prove di formazione. Vista la contemporanea assenza di CR7 e Dybala, come scrive LA Repubblica, il tecnico toscano avrebbe concentrato le maggiori attenzioni verso il reparto difensivo: una prerogativa, quella di blindare la retroguardia, necessaria per costruire poi un gioco di qualità in avanti.