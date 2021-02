Oggi la Juventus si è allenata alla Continassa in vista della trasferta di Verona in programma sabato. Una sessione alla quale, come sappiamo, non ha partecipato Alvaro Morata, ancora alle prese col virus che ne sta condizionando pesantemente le prestazioni.

La Juve ha appena pubblicato sui propri canali ufficiale le fotografie dell'allenamento odierno: in primo piano la concentrazione di Ronaldo, mattatore del match col Crotone, e l'ok alla telecamera di Rabiot e Demiral