di Luca Bedogni



Contro la Dea, l’uscita di scena di Chiesa nel secondo tempo ha cambiato la partita. Verissimo, ma non quanto l’ingresso di Arthur per McKennie. Sono un estimatore del brasiliano e su queste pagine l’ho sempre difeso, promuovendone l’utilizzo. Stavolta però è entrato male, anzi malissimo. Può darsi che la Juve abbia perso la partita proprio per questo cambio, dunque per un errore di lettura di Pirlo. Un errore insieme tattico e d’esperienza. Vediamo perché.