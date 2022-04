Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della consegna del premio Bearzot, assegnato all'allenatore italiano Roberto De Zerbi, in cui ha elogiato proprio l'ex allenatore del Sassuolo.



'Si tratta di un premio speciale per un uomo speciale. Tecnico che ha fatto del gioco propositivo e brillante la caratteristica principale delle sue squadre. Ha coronato la sua costante crescita professionale arrivando su una panchina importante come quella dello Shakhtar Donetsk, portato alla qualificazione in Champions League, oltre che al successo nella Supercoppa ucraina