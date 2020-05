Il coronavirus ha condizionato anche il mondo del calcio. L'abbiamo visto con lo stop di tutti i campionati e un punto interrogativo sull'eventuale ripresa. Un nodo ancora da sciogliere, come quello che riguarda il nuovo mercato. Come sarà? Pochi soldi e tanti scambio dicono gli esperti e l'ha confermato anche il ds della Juve Fabio Paratici in una recente intervista a Sky Sport. Senza giocare, anche il valore dei giocatori potrebbe scendere. Compreso quello di Cristiano Ronaldo: secondo La Gazzetta dello Sport, il portoghese partiva da una valutazione di 86,35 milioni di euro, che potrebbe scendere a 71,82 milioni se il campionato non dovesse ricominciare, e salire a 74 in caso di ripresa della Serie A.