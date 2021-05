Al 40' di Juventus-Milan Zlatan Ibrahimovic ha avuto da ridire per la mancata ammonizione, a suo dire, a Matthijs De Ligt da parte dell'arbitro Valeri in occasione del fallo fischiato per il "testa a testa" tra Ibra e il difensore olandese della Juve. Ibra è andato dal quarto uomo Juan Luca Sacchi a dire "Non è da cartellino giallo ma è semplice calcio di punizione? Allora adesso vado a dargli io una testata!"



Juve-Milan nel primo tempo è stata una partita ricca di contatti: Valeri ha fischiato i falli con puntualità ma senza estrarre cartellini.