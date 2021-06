I giocatori della Nazionale italiana potranno chiedere ai rispettivi club un aumento di stipendio viste le ottime prestazioni negli Europei?



A questa domanda risponde su Calciomercato.com il procuratore Jean-Christophe Cataliotti: "Soprattutto i calciatori in scadenza di contratto nel breve-medio periodo potranno far leva sul loro rendimento in Nazionale per chiedere e ottenere significativi ritocchi ai loro ingaggi. Va, peraltro, detto che tali eventuali richieste male si coniugherebbero con ciò che si sta discutendo proprio in queste ore: il taglio agli stipendi in serie A! Assocalciatori e Federcalcio stanno cercando delle soluzioni per convincere i calciatori non solo ad acconsentire ad una dilazione dei pagamenti (come già avvenuto), ma anche a un vero e proprio assottigliamento dei loro compensi".